রাজধানীর দক্ষিণখানে নারী পুলিশের অস্বাভাবিক মৃত্যু
রাজধানীর দক্ষিণখানের কসাইবাড়ি এলাকার ভাড়া বাসায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক নারী পুলিশ সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। রাজিয়া সুলতানা ওরফে মিম (২৮) নামের ওই পুলিশ সদস্য রাজধানীর উত্তরায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিন) নায়েক ছিলেন।
আজ শুক্রবার দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ সদস্য রাজিয়া সুলতানা ২০ মাস বয়সী এক কন্যাসন্তান নিয়ে তাঁর স্বামী রাজীব মিয়ার সঙ্গে দক্ষিণখান থানার কসাইবাড়ি এলাকায় থাকতেন। তাঁর স্বামী রাজীব মিয়া হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল। গতকাল রাতে খবর পেয়ে দক্ষিণখান থানার পুলিশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রাজিয়া সুলতানার লাশ দেখতে পায়।
রাজিয়া সুলতানা আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে দক্ষিণখান থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
ঘটনার তদন্তকারী দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পলাশ আহামেদ আজ প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাতে বাসার বারান্দার গ্রিলের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে রাজিয়া সুলতানা ফাঁস লাগিয়েছিলেন। ঘটনার সময় তাঁর স্বামী বাসায় ছিলেন। টের পেয়ে তিনি ও তাঁর স্বজনেরা রাজিয়া সুলতানাকে উদ্ধার করে প্রথমে উত্তরার উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এসআই পলাশ আহামেদ বলেন, অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ সময় চিকিৎসক রাজিয়া সুলতানাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার সিকদারকান্দি গ্রামে।