নির্বাচন কমিশনের সামনে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ, আটক ১
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সামনে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
শনিবার রাত ১১টা ১৫ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক একজনকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি ইমাউল হক প্রথম আলোকে বলেন, রাত ১১টার পর নির্বাচন কমিশন এলাকায় ককটেলসদৃশ বস্তুর বিস্ফোরণ ঘটে। শব্দ শুনে ওই এলাকায় থাকা পুলিশের টহল দল ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও দিয়েছে। সে অনুযায়ী এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হবে।