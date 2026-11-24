মিরপুরে যেভাবে চলে পকেটমারি ও ছিনতাই
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মিরপুর-১ নম্বর গোলচত্বরে প্রকাশ্যে পকেটমারি ও ছিনতাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা উঠে এসেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী, হকার ও বাসিন্দাদের কথায়। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধ কয়েকটি চক্র এখানে সক্রিয়। ব্যস্ত সড়কে চলাচলকারী নারীরাই তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। সুযোগ বুঝে ব্যাগ থেকে মুঠোফোন, টাকা ও মূল্যবান জিনিস হাতিয়ে নেয় তারা। বিশেষ করে সড়ক পার হওয়ার সময় মাঝের বিভাজকে পথচারীরা আটকে পড়লে সেই সুযোগ নেয় অপরাধীরা।