তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী, ডাকাতসহ গ্রেপ্তার ৪৬

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী, ডাকাতসহ গ্রেপ্তার ৪৬
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি, পেশাদার ছিনতাইকারী, ডাকাতসহ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আজ রোববার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের অধীন আদাবর, মোহাম্মদপুর, হাতিরঝিল, শেরেবাংলা নগর, তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে মোট ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, তদন্তাধীন মামলার আসামি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি, মাদক কারবারি, পেশাদার সক্রিয় ছিনতাইকারী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত চিহ্নিত অপরাধী রয়েছে। তেজগাঁও বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার, সহকারী কমিশনার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) তত্ত্বাবধানে নিয়মিত টহল ও বিশেষ টিম এই অভিযান পরিচালনা করে।
গতকাল শনিবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে আদাবর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রোহান (২০), মো. পায়েল (২০), মোহাম্মদ হোসাইন (২০), মো. নাসির (২৫), জহিরুল ওরফে দ্বীন ইসলাম (২৮), মো. পলাশ (২২), মো. তামিম (১৯), মো. শহিদুল ইসলাম (২৮), মো. শান্ত (২২) ও মো. টিপু (৩৬)। আসামিদের কাছ থেকে একটি স্টিলের চাপাতি, একটি লোহার চাপাতি ও একটি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন স্থান থেকে পেশাদার মাদক কারবারিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রাহুল (১৮), জয়নাল ঝনু (৪৫), সোহেল (১৮), শান্ত (২২), জাহিদ হাসান (৩৫), সজীব (৩৮), লিটন (৩৫), রনি (৩২), আবদুল মালেক মুন্না (২৪), শুক্কর আলী (২১), শাকিল (২২), হাজেরা বেগম (৫৫), ইউসুফ আলী (৬৬) ও শামীম (২২)।
ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, তেজগাঁও থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন অমিত হাসান (২৬), মো. সজীব আলী (২০), মো. লাদেন (২০), মো. সুমন মিয়া (২২), মো. ওমর ফারুক (২১), মো. রিফাত সিকদার (১৯) ও আলামিন (২৬)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন মো. সুমন (২২), মো. এনামুল (২৩), আকাশ (২১), মো. তরিকুল ইসলাম (২৫) ও মো. ফয়সাল (২৬)। এ ছাড়া শেরেবাংলা নগর থানা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
হাতিরঝিল থানার বরাতে ডিএমপি জানায়, ওই এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সৈয়দ ইউনুস আলী (৬২), শহিদুল ইসলাম (২১), মো. নুরুল ইসলাম (৫৪), রনি (২০), মো. সুমন ইসলাম (২২), মো. সেলিম মিয়া (৪৫), মো. শেফালী আক্তার (৩২), মো. সবুজ (২৮) ও মো. জসিম (৪০)।