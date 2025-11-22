অপরাধ

রাজধানীর মহাখালীতে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর মহাখালী এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছেছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালী এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, মহাখালীর আমতলী এলাকা থেকে তিতুমীর কলেজের দিকে যাওয়ার পথে খাজা টাওয়ারের সামনে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

এ বিষয়ে বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাসেল সরোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, আগুন নেভানো হয়েছে। বাসটি উদ্ধার করে থানার সামনে রাখা হয়েছে। বাসে যাত্রী থাকলেও কেউ হতাহত হয়নি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন