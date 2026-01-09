প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে প্রতারণার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) ভবনের সামনে থেকে মাহবুব হোসেন নামের একজনকে, অন্য পাঁচজনকে টাঙ্গাইল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজান প্রথম আলোকে বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর মাহবুবকে শেরেবাংলা নগর থানায় সোপর্দ করা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা হয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। টাঙ্গাইল থেকে প্রতারক চক্রের আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। তাঁদেরও শেরেবাংলা নগর থানায় সোপর্দ করার কথা।
পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, আজ সারা দেশে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরে বৃহস্পতিবার আগে থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর মধ্যে খবর আসে মাহবুব প্রশ্নপত্র সরবরাহের আশ্বাস দিয়ে আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন। তখন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা প্রশ্নপত্রের ক্রেতা সেজে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে পিএসসির সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মাহবুবকে জিজ্ঞাসাবাদে এই চক্রের হোতা হিসেবে বিল্লাল হোসেনের নাম বেরিয়ে আসে। একপর্যায়ে টাঙ্গাইলে অভিযান চালিয়ে তাঁকেও আটক করে যৌথ বাহিনী। পরে বিল্লালের দেওয়া তথ্যে তাঁর আরও চার সহযোগীকে আটক করে যৌথ বাহিনী।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে মূলত প্রতারণা করছিল মাহবুব-বিল্লাল চক্র। চক্রটি অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।