ওসমান হাদিকে গুলি: ফয়সল করিমের সহযোগী গ্রেপ্তার

ওসমান হাদিকে গুলি: ফয়সল করিমের সহযোগী গ্রেপ্তার
শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রধান সন্দেহভাজন ফয়সল করিম মাসুদের সহযোগী মো. কবিরকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। কবির ঘটনার কয়েক দিন আগে, গত ৫ ডিসেম্বর, ফয়সল করিমের সঙ্গে বাংলামোটরে হাদির প্রতিষ্ঠিত ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গিয়েছিলেন, যা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার পুরানা পল্টনে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। মাথায় গুলিবিদ্ধ হাদি আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন।