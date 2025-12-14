অপরাধ

ওসমান হাদির ওপর হামলা: মোটরসাইকেলসহ মালিক আটক

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলায় ব্যবহৃত এই মোটরসাইকেলের মালিক আবদুল হান্নান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটির নম্বর প্লেটের (রেজিস্ট্রেশন নম্বর) সূত্র ধরে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তি মোটরসাইকেলটির মালিক। তাঁর নাম আবদুল হান্নান। তাঁকে গতকাল শনিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে আটক করা হয়। আজ রোববার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার তালেবুর রহমান সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

