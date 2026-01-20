অপরাধ

ইভ্যালির রাসেল–শামীমা গ্রেপ্তার, ৩৯১টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার তথ্য পেয়েছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইভ্যালির এমডি মোহাম্মদ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনফাইল ছবি

আলোচিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

গতকাল সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে এই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

এর আগে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা আত্মসাতের অভিযোগে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে রাসেল ও তাঁর স্ত্রী শামীমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে তাঁরা জামিনে ছাড়া পান। এখন আবার তাঁরা গ্রেপ্তার হলেন।

ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান আজ প্রথম আলোকে বলেন, রাসেল ও শামীমার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৩৯১টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে তাঁদের ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গ্রেপ্তারের পর রাসেল ও শামীমাকে ডিএমপির ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

