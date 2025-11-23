মুফতি কাসেমীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ
‘আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরো’র প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার বিকেলে ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভিক্টোরিয়া চাকমার আদালত এ আদেশ দেন।
গত শুক্রবার কাসেমীর তৃতীয় স্ত্রী তামান্না হাতুনের পক্ষে তাঁর মামি বাদী হয়ে কেরানীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় আজ বেলা তিনটার দিকে কেরানীগঞ্জের আটিবাজার এলাকার নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
মামুনুর রশিদকে কারাগারে পাঠানোর তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা জেলা পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের পরিদর্শক কামাল উদ্দিন। তিনি বলেন, স্ত্রীর পক্ষে করা এক মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর সন্ধ্যায় শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। একই সঙ্গে আগামীকাল তাঁর জামিন শুনানির দিন ধার্য করেন আদালত।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, মামুনুর রশিদ কাসেমী তামান্না হাতুনকে বিয়ে করার পর সংসার করেন এবং পরে তালাকও দেন। পরে আবার বিয়ে করবেন বলে ওই নারীকে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর নিজের হেফাজতে রেখে ধর্ষণ করেন।