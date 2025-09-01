রংধনু গ্রুপের রফিকুলের হোটেল জব্দ করল সিআইডি
প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে রংধনু গ্রুপের মালিক রফিকুল ইসলামের বিলাসবহুল হোটেলসহ ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি সদর দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটে একটি মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে। গত ৭ আগস্ট মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে গুলশান থানায় মামলাটি করা হয়।
সিআইডি জানায়, রফিকুল ইসলাম রংধনু বিল্ডার্সের নামে ইসলামী ব্যাংকের বারিধারা শাখা থেকে ৪০০ কোটি টাকা, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বসুন্ধরা শাখা থেকে ২৭০ কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের গুলশান শাখা থেকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে এভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়ে তিনি তা পরিশোধ করেননি। পরে বিদেশে নাগরিকত্ব নিয়ে ওই অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।
তদন্তে সিআইডি জানতে পারে, রফিকুল ইসলামের বনানী ১৭ নম্বর সড়কে ৬ শতাংশ ২ ছটাক জমির ওপর নির্মিত নয়তলা ভবন ও হোটেল ইউনিক রিজেন্সি এবং সমবায় ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের কাছে জামানত রাখা ৩৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আদালতের নির্দেশে হোটেলটি জব্দ করা হয় এবং অর্থ অবরুদ্ধ করা হয়।
সিআইডি জানায়, মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, অর্থের উৎস অনুসন্ধান, বিদেশে পাচার করা সম্পদের সন্ধান এবং জড়িত অন্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।