অপরাধ

সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় কোপানো হয় প্রবাসী হৃদয়কে, গ্রেপ্তার ২

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রবাসীকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজনছবি: পুলিশের সৌজন্যে

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে প্রবাসী লস্কর হৃদয়কে (২৫) কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন শান্ত (২৫) ও বিল্লাল ওরফে কালা বিল্লাল (২৫)। সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার মোহাম্মদপুর থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা এ তথ্য জানান।

এডিসি জুয়েল রানা বলেন, দুর্বৃত্তরা মোহাম্মদপুর লিমিটেড এলাকায় এক যুবককে কুপিয়ে আহত করে। ওই ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

হামলার নেপথ্যে ‘পরকীয়ার ঘটনা’ ছিল বলে এই পুলিশ কর্মকর্তার ভাষ্য। তিনি বলেন, আহত হৃদয় কয়েক বছর আগে এক নারীকে বিয়ে করেন। ওই নারী পরে কিশোর গ্যাং নেতা মুন্না ওরফে ক্যাপ্টেন মুন্নার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। একপর্যায়ে তিনি পালিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। এ ঘটনার তিন বছর পর হৃদয় সৌদি আরবে চলে যান। পরে আবার হৃদয় ও তাঁর সাবেক স্ত্রীর মধ্যে গোপনে সম্পর্ক তৈরি হয়।

এডিসি জুয়েল রানা বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে মুন্না ফোন করে হৃদয়কে হুমকি দেন এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেন; কিন্তু হৃদয় তাঁদের সম্পর্ক চালিয়ে যান। সম্প্রতি তিনি ছুটিতে দেশে আসেন। এ খবর শুনে তাঁকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে আহত করেন মুন্না।

হৃদয়কে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় তাঁর বাবা বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। এতে মুন্নাসহ চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়। অন্য আসামিরা হলেন রাসেল ওরফে আন্ডা রাসেল, বিল্লাল ওরফে কালা বিল্লাল ও সাইফুল ওরফে ঘাড়কাটা সাইফুল। এ ছাড়া কয়েকজনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করা হয়।

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