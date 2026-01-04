রাজধানীর ভাসানটেক থেকে অস্ত্রসহ একজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে সেনাবাহিনী

রাজধানীর ভাসানটেক থেকে অস্ত্রসহ একজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে সেনাবাহিনী
ঢাকার ভাসানটেক থানার লালাসরাই বস্তিতে অভিযান চালিয়ে গতকাল শনিবার অস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম সুমন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
আজ রোববার সেনাবাহিনীর ৮৬ স্বতন্ত্র সিগন্যাল ব্রিগেডের অধীন ১০ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের ভাসানটেক আর্মি ক্যাম্প এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভাসানটেক আর্মি ক্যাম্পের একটি বিশেষ টহল দল সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে লালাসরাই বস্তি এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে রবিউল ইসলামকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই বস্তি এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছিলেন। টিনশেড বস্তির প্রায় ১ হাজার ৪০০টি বাড়ির ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল। এলাকায় চাঁদাবাজি ও অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, রবিউল আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় সহিংসতা, নাশকতা ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা করছিলেন। নির্বাচনের সময়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা, ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ অস্থিতিশীল করা এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।
অভিযানের সময় রবিউলের কাছ থেকে তিনটি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন ও সাতটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান বলে জানানো হয়েছে।