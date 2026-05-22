৭ দিনে দেশের নদ-নদী থেকে ১৭ জনের মরদেহ উদ্ধার

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
দেশের বিভিন্ন এলাকার নদ-নদী থেকে গত এক সপ্তাহে ১৭ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। ১৫ থেকে ২১ মে পর্যন্ত এসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নৌ পুলিশ বলেছে, মরদেহগুলো উদ্ধারের ঘটনায় ৩টি হত্যা ও ১১টি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নৌ পুলিশের সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গত এক সপ্তাহে নদীপথে অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানের পাশাপাশি ৩টি হত্যা, ১১টি অপমৃত্য, ৬৩টি মৎস্য আইন, বেপরোয়া গতি আইনে ১৩টি, ১টি বালুমহাল আইন ও ১টি মাদক আইন, ১টি ডাকাতি, ১টি অপহরণ, ১টি চাঁদাবাজি, ১টি বিশেষ ক্ষমতা আইনেসহ মোট ৯৬টি মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ।

গত সাত দিনে দেশের বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে ২ কোটি ৩১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭৫ মিটার অবৈধ জাল, ২ হাজার ৮৯ কেজি মাছ, ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫০০টি বাগদা চিংড়ির রেণু এবং ৪৯০ কেজি জেলিযুক্ত চিংড়ি জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানকালে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১০৪টি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে নৌ-আদালতে মামলা করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে ২টি ড্রেজার।

নৌ পুলিশ জানায়, এক সপ্তাহের অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে মোট ৩০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

