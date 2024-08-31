জীবিত ভাইকে মৃত দেখিয়ে জুলাইয়ের হত্যা মামলা, আসামিদের অব্যাহতির সুপারিশ

জীবিত ভাইকে মৃত দেখিয়ে জুলাইয়ের হত্যা মামলা, আসামিদের অব্যাহতির সুপারিশ
জুলাই আন্দোলনের ঘটনা সাজিয়ে গত বছরের ৩০ আগস্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় আপন ছোট ভাইকে মৃত দেখিয়ে হত্যা মামলা করেন বড় ভাই মো. মোস্তফা কামাল। মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ আরও দেখতে পায়, মামলার বাদী এলাকায় ‘মোস্ত ডাকাত’ নামে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে সার্চ ওয়ারেন্ট থাকায় ১০ বছর ধরে পলাতক। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে জমিজমার বিরোধ থেকে ভাইকে মৃত দেখিয়ে হত্যা মামলা করেছেন।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে বৃহস্পতিবার জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পুলিশের ওয়ারী গোয়েন্দা বিভাগের উপপরিদর্শক ইনামুল ইসলাম জানিয়েছেন, জীবিত মো. সোলায়মান সেলিম ওরফে দুলালকে মৃত দেখিয়ে মামলা করা হয়েছে। এটি মিথ্যা মামলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে, মিথ্যা মামলার দায় থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ এজাহারনামীয় ৪১ জন ও তদন্তে প্রাপ্ত ১ আসামিকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। পাশাপাশি এজাহারকারীর বিরুদ্ধে ২১১ ধারা অনুযায়ী মামলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।
চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাদী মো. মোস্তফা কামাল ও ভুক্তভোগী সোলায়মান সেলিম আপন ভাই। তাঁরা চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সোলায়মান সেলিম (৫০) সবার ছোট, মোস্তফা কামাল (৫৫) সেজ ভাই। মোস্তফা কামাল এলাকায় ডাকাতি ও অপরাধের কারণে ‘মোস্ত ডাকাত’ নামে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানায় ২টি হত্যা ও ১টি অপহরণের মামলা রয়েছে। তিনি ১০ বছর ধরে পলাতক।
প্রতিবেদন বলছে, ভাইদের মধ্যে জমি–সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। মোস্তফা কামাল জুলাই আন্দোলনের মামলায় ছোট ভাইকে মৃত দেখিয়ে মিথ্যা মামলা করেছেন। এতে পরবর্তীকালে তাঁর ভাইকে হত্যা করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা থাকতে পারে। এ ছাড়া তিনি টাকার বিনিময়ে মামলার অন্য আসামিদেরও প্রভাবিত করতে চাইতেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
অব্যাহতির সুপারিশ পাওয়া অপর আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান, রমেশ চন্দ্র সেন, আসাদুজ্জামান নূর, সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, মশিউর রহমান মোল্লা সজল, শামীম ওসমানের ছেলে অয়ন ওসমান, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি রাজিবুল ইসলাম বাপ্পি, সাধারণ সম্পাদক সজল কুণ্ডু, মোহাম্মদ উল্লাহ পাটোয়ারী, মিরাজ খান।