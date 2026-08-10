অপরাধ

রাজধানীর শাহজাহানপুরে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হত্যাপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর শাহজাহানপুরের গুলবাগে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বপ্না খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্বামী রুবেল মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।

শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ওবায়দুল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এসআই ওবায়দুল বলেন, রোববার সকালে গুলবাগের ৩৩৪ নম্বরের একটি ভাড়া বাসা থেকে স্বপ্না খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে সন্ধ্যায় মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বপ্না খাতুনকে গলা টিপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী রুবেল মিয়াকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, চলতি মাসে রুবেল মিয়া ও স্বপ্না খাতুন ওই ভাড়া বাসায় ওঠেন। আশপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, শনিবার রাতে ও রোববার সকালে তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়। পরে এক পর্যায়ে রুবেল তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে ধরলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

স্বপ্না খাতুনের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার তিলাটিয়া গ্রামে। তাঁর স্বামী রুবেল মিয়ার বাড়ি ময়মনসিংহ সদর থানার সান্দিয়া এলাকায়।

এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

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