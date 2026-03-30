আসিফ মাহমুদের সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

আসিফ মাহমুদের সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক স্থানীয় সরকার ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মো. মোয়াজ্জেম হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে শত শত কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে।
আজ সোমবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সিআইডির উপপরিদর্শক মো. আবদুল হান্নান তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, মোয়াজ্জেম হোসেন দায়িত্বে থাকাকালীন তদবির–বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার মালিকানা অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই অর্থ তিনি অবৈধ উপায়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে পাচার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যেকোনো সময় বিদেশ যেতে পারেন। সে জন্য অনুসন্ধান কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বিদেশযাত্রা রোধ করা বিশেষ প্রয়োজন।