ঢাকায় ‘কার্যক্রম–নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

ঢাকায় ‘কার্যক্রম–নিষিদ্ধ’ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার
রাজধানীতে রাজনৈতিক কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ রোববার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
গতকাল শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসি তালেবুর রহমান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের পরিচয় ও সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি যাচাই–বাছাই চলছে বলে জানান ডিসি তালেবুর। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।