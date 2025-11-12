ঢাকায় যাত্রীবেশে উঠে বাসে আগুন দিয়েছেন তিন ব্যক্তি: পুলিশ

ঢাকায় যাত্রীবেশে উঠে বাসে আগুন দিয়েছেন তিন ব্যক্তি: পুলিশ
রাজধানীর শাহ আলী থানা এলাকায় একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বলছে, যাত্রীবেশে বাসে উঠে তিন ব্যক্তি আগুন দেন।
শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম আযম বলেন, আজ বুধবার বেলা একটার দিকে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে।
ওসি গোলাম আযম বলেন, মিরপুর-২ নম্বরের দিক থেকে সনি সিনেমা পেরিয়ে নিউমার্কেটের দিকে যাওয়ার পথে যাত্রীবেশে থাকা তিন ব্যক্তি বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নেভানো হয়।
এ ঘটনায় বাসের সামনের দিকের কয়েকটি আসন পুড়ে গেছে বলে জানান ওসি গোলাম আযম। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।