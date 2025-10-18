চাকরির পরীক্ষায় আধুনিক ‘স্পাই ডিভাইস’ ব্যবহার, পাঁচজনকে সাজা

নিয়োগে জালিয়াতি
চাকরির পরীক্ষায় আধুনিক ‘স্পাই ডিভাইস’ ব্যবহার, পাঁচজনকে সাজা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) একটি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রযুক্তিনির্ভর জালিয়াতিসহ প্রতারণার অভিযোগে ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন আধুনিক ‘স্পাই কমিউনিকেশন ডিভাইস’ ব্যবহার করছিলেন। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডিএনসি।
ডিএনসি সূত্র জানায়, দেশের যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা এবং মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে সিপাহি ও ওয়্যারলেস অপারেটর পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় গত ৬ আগস্ট। সিপাহি পদে ১০৫টি আর ওয়্যারলেস অপারেটর পদে ১২টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য যথাক্রমে ২৬ হাজার ও ১১ হাজার আবেদন জমা পড়ে।
পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ধাপসমূহে উত্তীর্ণ হয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন সিপাহি পদে ১ হাজার ৮২ জন এবং ওয়্যারলেস অপারেটর পদে ১২৪ জন। আজ অনুষ্ঠিত এই লিখিত পরীক্ষায় ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন আধুনিক ‘স্পাই ডিভাইস’ ব্যবহার করছিলেন আর ১৩ জন প্রক্সি পরীক্ষার্থী হিসেবে (অন্যের হয়ে) অংশ নিয়েছিলেন।
ডিএনসি জানিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আগেই একটি সংঘবদ্ধ চক্র শনাক্ত করা হয় এবং পরীক্ষার দিন কেন্দ্রে নজরদারি জোরদার করা হয়। অভিযানে যে ডিভাইসগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, তা ছিল অত্যাধুনিক ‘স্পাই কমিউনিকেশন’ সরঞ্জাম। এতে ছিল কানে স্থাপনযোগ্য ইয়ারপিস মাইক্রোফোন, যা তিন থেকে চার ঘণ্টা সক্রিয় থাকতে পারে। এ ছাড়া ছিল একটি জিএসএম কার্ডযুক্ত ডিভাইস, যা ব্লুটুথের মাধ্যমে ইয়ারপিসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দুই দিকের কথোপকথন সম্ভব করে তোলে।
পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিএনসির ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।