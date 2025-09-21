অপরাধ

রিজার্ভ চুরি: আরসিবিসির ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত

২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা ঘটে

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসিম উদ্দিন খান। তিনি বলেন, আদালতের মাধ্যমে এই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়।

