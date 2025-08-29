সাভার থেকে অপহৃত ১০ মাসের শিশু ১৫ ঘণ্টা পর ঢাকায় উদ্ধার

সাভার থেকে অপহৃত ১০ মাসের শিশু ১৫ ঘণ্টা পর ঢাকায় উদ্ধার
ঢাকার সাভারে তেঁতুলঝোড়া এলাকা থেকে অপহরণের ১৫ ঘণ্টা পর রাজধানীর আদাবর থেকে ১০ মাস বয়সী এক শিশুকে উদ্ধার করেছে র্যাব। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে বিশেষ অভিযানে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।
এ অপহরণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আবদুল মতিন (৪১) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। শিশু ইব্রাহীমের বাবা মো. রিপন (৩৮) পেশায় পোশাকশ্রমিক। মা রাহামুনা আক্তার ওরফে তিনা।
র্যাব সূত্র জানায়, শিশু ইব্রাহীমকে নিয়ে তার মা-বাবা সাভারের তেঁতুলঝোড়া এলাকায় থাকেন। পাশেই দুই সন্তান নিয়ে থাকেন আবদুল মতিন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ইব্রাহীমকে তার মায়ের কাছ থেকে মতিন কোলে নেন। একপর্যায়ে মতিন তাঁর বাসায় তালা মেরে সবার অগোচরে নিজের দুই সন্তানসহ ইব্রাহীমকে নিয়ে উধাও হয়ে যান। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও শিশুটির সন্ধান পাননি তার মা-বাবা।
বিকেলে মতিন মুঠোফোনে ইব্রাহীমের বাবা মো. রিপনের কাছে তাঁর সন্তানের জন্য ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। টাকা না দেওয়া হলে ইব্রাহীমকে মেরে ফেলার হুমকি দেন মতিন। ওই ঘটনায় মতিনকে আসামি করে সাভার থানায় অপহরণের মামলা করেন শিশুটির বাবা।
এরপর রিপন র্যাব-৪–এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। র্যাব-৪–এর কোম্পানি কমান্ডার (সিপিসি-২) স্কোয়াড্রন লিডার মো. নাজমুল ইসলাম শিশু ইব্রাহীমকে উদ্ধারে অভিযানে নামেন।
র্যাব কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে অপহরণকারী মতিনের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। সাভারের আমিনবাজারে বেগুনবাড়ির ঠিকানায় রিপনের মুঠোফোনের নিবন্ধন করা ছিল। সেই ঠিকানায় গিয়ে মতিনের মা-বাবা, ভাই ও বোনকে পাওয়া যায়। পরে মতিনের এক বোনকে নিয়ে তাঁর খোঁজে অভিযান শুরু করে র্যাব।
নাজমুল বলেন, রাত তিনটার দিকে আদাবরে মতিনের আরেক বোনের বাসায় ১০ মাসের শিশু ইব্রাহীমকে পাওয়া যায়। ওই বাসার মেঝেতে মতিন তাঁর দু্ই সন্তান ও শিশু ইব্রাহীমকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। সেখান থেকে মতিনকে গ্রেপ্তার ও শিশু ইব্রাহীমকে উদ্ধার করা হয়। আজ শুক্রবার শিশুটিকে তার মা-বাবার কোলে তুলে দিলে তাঁরা আনন্দে কেঁদে ফেলেন।
র্যাবের কর্মকর্তা বলেন, অপহরণকারী মতিন ভবঘুরে। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর দুই সন্তান নিয়ে মতিন শিশু ইব্রাহীমের পাশের বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি কিছুই করতেন না। ধারদেনা করে তিনি চলতেন। মতিনকে সাভার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।