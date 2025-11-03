রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ায় আটক ৬

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ায় আটক ৬
সম্প্রতি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ছয় নেতা–কর্মীকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল রোববার রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আজ সোমবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সহসভাপতি মো. মাজহারুল ইসলাম (৩৮), ছাত্রলীগের কর্মী মো. নাহিদ হাসান (২৩), গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম (৪২), চাঁদপুর জেলা যুবলীগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন (৪৩), পিরোজপুরের কুমারখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহসভাপতি মো. রিয়াদ মাতুব্বর (৩১) এবং বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম (২৮)।
গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে ডিবি মতিঝিল বিভাগের একটি দল পল্লবী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাজহারুল ইসলামকে আটক করে। একই সময়ে যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে ছাত্রলীগ কর্মী নাহিদকে আটক করে ডিবি লালবাগ বিভাগ। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উত্তরার ৬ নম্বর সেক্টর থেকে শ্রমিক লীগ নেতা মাহবুব আলমকে আটক করে ডিবি উত্তরা বিভাগ।
ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মগবাজার এলাকা থেকে যুবলীগ নেতা নিজামকে আটক করা হয়। একই দিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শ্যামপুরের ১০ নম্বর রোড এলাকা থেকে রিয়াদ মাতুব্বরকে আটক করে ডিবি গুলশান বিভাগ। সোমবার দিবাগত মধ্যরাত সাড়ে ৩টার দিকে বাড্ডা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে সিরাজুল ইসলামকে আটক করে ডিবির সাইবার বিভাগ।