স্কুলের ভালো ফুটবলার থেকে যেভাবে ‘সুইডেন আসলাম’
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আসলাম ফুটবল ভালো খেলতেন। স্কুলের হয়ে আন্তজেলা প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। এসএসসির পর ভর্তি হন তেজগাঁও কলেজে। তখন থেকেই জড়িয়ে পড়েন অপরাধে। ১৯৮৬ সালে ফার্মগেটে স্কুলের সামনে মায়ের হাত ধরে থাকা কিশোর শাকিলকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে আসলামের বিরুদ্ধে। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ আসতে থাকে। একপর্যায়ে আসলাম যান সুইডেনে। সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে ঢাকায় ফেরেন। এর পর থেকেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন ‘সুইডেন আসলাম’ নামে।