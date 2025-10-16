ওবায়দুল কাদেরের ভাই শাহাদাতসহ গ্রেপ্তার ৯: ডিএমপি

ওবায়দুল কাদেরের ভাই শাহাদাতসহ গ্রেপ্তার ৯: ডিএমপি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ভাই শাহাদাত কাদেরসহ দলটির অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।’