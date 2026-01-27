অপরাধ

বাড্ডায় দুই বাসের রেষারেষিতে পিষ্ট হয়ে ব্যাংক কর্মী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোডে দুই বাসের প্রতিযোগিতার সময় এর মাঝখানে পিষ্ট হয়ে আবুল কাশেম আজাদ (৩৪) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) খিলক্ষেত শাখার কর্মচারী।

পুলিশ জানায়, আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসিরুল আমীন প্রথম আলোকে বলেন, যতটুকু জানা গেছে, দুটি বাসের রেষারেষিতে আবুল কাশেম নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। এ ঘটনায় ভিক্টর পরিবহন ও রাইদা পরিবহনের বাস দুটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ভিক্টর পরিবহনের চালক রফিকুল আলমকে আটক করা হয়েছে।

ইউসিবি ব্যাংকের খিলক্ষেত শাখার অপারেশন ম্যানেজার জাহিদুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আবুল কাশেম আজাদ ইউসিবি ব্যাংকের খিলক্ষেত শাখায় কর্মরত ছিলেন। ব্যাংকের জরুরি কাগজপত্র বহনের দায়িত্বে তিনি প্রায়ই গুলশান শাখায় যাতায়াত করতেন। বিকেলে খিলক্ষেত অফিস থেকে গুলশানে যাওয়ার পথে বাড্ডায় নেমে লিংক রোড পার হচ্ছিলেন। এ সময় রাইদা ও ভিক্টর পরিবহনের দুটি বাস পাল্লা দিয়ে চালাচ্ছিল। এই দুই বাসের মাঝখানে চাপা পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, নিহত আবুল কাশেমের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আবুল কাশেম আজাদের বাড়ি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম আবুল কালাম আজাদ। তিনি রাজধানীর দক্ষিণখান আশকোনা এলাকায় বসবাস করতেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন