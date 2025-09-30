রামপুরায় হামলায় আহত হিরো আলম পড়ে ছিলেন রাস্তায়

রামপুরায় হামলায় আহত হিরো আলম পড়ে ছিলেন রাস্তায়
আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলা হয়েছে। সোমবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর রামপুরায় একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে মারধর করে ফেলে যায়।
পুলিশ সূত্র জানায়, মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন এসে হিরো আলমের ওপর হামলা করে। তাঁকে মারধর করে গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।