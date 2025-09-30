অপরাধ

রামপুরায় হামলায় আহত হিরো আলম পড়ে ছিলেন রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমছবি: হিরো আলমের ফেসবুক থেকে নেওয়া

আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলা হয়েছে। সোমবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর রামপুরায় একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে মারধর করে ফেলে যায়।

পুলিশ সূত্র জানায়, মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন এসে হিরো আলমের ওপর হামলা করে। তাঁকে মারধর করে গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন