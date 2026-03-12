ওয়েবসাইট খুলে তুরস্কে চিকিৎসার ফাঁদ, জিম্মি করে কোটি টাকা লোপাট—গ্রেপ্তার ৫

ওয়েবসাইট খুলে তুরস্কে চিকিৎসার ফাঁদ, জিম্মি করে কোটি টাকা লোপাট—গ্রেপ্তার ৫
তুরস্কে কিডনি প্রতিস্থাপনের নামে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়া একটি চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানীর আগারগাঁও ও গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়েছে।
র্যাব জানায়, তুরস্কের একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নকল করে ‘টার্কিশডকবিডি’ নামে ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করে এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছিল। তারা কিডনি প্রতিস্থাপনসহ বিভিন্ন চিকিৎসার কথা বলে রোগীদের তুরস্কে পাঠিয়ে সেখানে জিম্মি করে বড় অঙ্কের অর্থ আদায় করত। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দিনাজপুরের নুরুজ্জামান রাজু (৩৬), বরগুনার মাসুম বিল্লাহ (৪৩), দিনাজপুরের মোহাম্মদ তরিকুল (৩০), দিনাজপুরের সালমান ফারসি (৩৫) ও টাঙ্গাইলের ওয়ালিদ মিয়া (২৬)।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মিরপুরে র্যাব-৪–এর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে র্যাব-৪–এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি বলেন, কয়েক দিন আগে নীরব নজরুল লিখন নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, তিনি পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর মায়ের কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এই চক্রের মাধ্যমে তুরস্কে গিয়ে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনি রাজধানীর শ্যামপুর থানায় একটি মামলা করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে র্যাব-৪ অভিযান চালিয়ে চক্রের মূল হোতাসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।
র্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, ভুক্তভোগীর মা কিডনির রোগে আক্রান্ত। কিডনি প্রতিস্থাপনের চিকিৎসার জন্য দেলোয়ার নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে এই চক্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁরা নিজেদের তুরস্কের একটি প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশি এজেন্ট পরিচয় দিয়ে ওকান হাসপাতালে ২৩ হাজার ডলারের বিনিময়ে কিডনি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে ভুক্তভোগী প্রথমে দেশে পাঁচ লাখ টাকা এবং বিভিন্ন কাগজপত্র সত্যায়নের জন্য আরও দুই লাখ টাকা দেন। পরে গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি তাঁর মাকে নিয়ে তুরস্কে যান। সেখানে পৌঁছানোর পর এক তুর্কি নাগরিক নিজেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে তাঁদের রিসিভ করে হাসপাতালে ভর্তি করান। ভর্তি হওয়ার পর নানা অজুহাতে নির্ধারিত ২৩ হাজার ডলার ছাড়া আরও প্রায় ১৫ হাজার ডলারসহ ৫০ কোটি টাকার ওপরে আদায় করেন। পরে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে তাঁদের দেশে ফিরে যেতে বলা হয়। অন্যথায় পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী।
কে এন রায় নিয়তি বলেন, ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন যে তাঁর মায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাৎক্ষণিক ডায়ালাইসিসের জন্য অতিরিক্ত পাঁচ হাজার ডলার এবং বিভিন্ন কাগজপত্র অনুবাদের জন্য আরও ছয় হাজার ডলার নেওয়া হয়।
কে এন রায় নিয়তি বলেন, ‘এই চক্রের সদস্যরা বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য তুরস্কের একটি প্রতিষ্ঠান টার্কিশডক–এর ওয়েবসাইট অবিকল নকল করে টার্কিশডকবিডি নামক ওয়েবসাইট খোলেন। তাঁরা কিডনি প্রতিস্থাপন, আইভিএফসহ বিভিন্ন রোগীদের তুরস্কে পাঠিয়ে সে দেশে জিম্মি করে বিশাল অঙ্কের অর্থ আদায় করে আসছিলেন। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, উক্ত চক্রের মাধ্যমে সে দেশে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে কয়েকজন কারাবাস করছেন।’
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি আরও বলেন, চক্রটি তুরস্কের একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নকল করে ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করত। এরপর রোগীদের বিদেশে পাঠিয়ে সেখানে জিম্মি করে অর্থ আদায় করত। এভাবে প্রতারণার শিকার হয়ে কয়েকজন ভুক্তভোগী তুরস্কে কারাবাসও করেছেন বলে তথ্য পেয়েছে সংস্থাটি।
র্যাব জানায়, এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার আরও কয়েকটি অভিযোগ তাদের কাছে এসেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে শ্যামপুর থানায় হস্তান্তর করা হচ্ছে।
পুলিশ কর্মকর্তা নিয়তি বলেন, নুরুজ্জামান রাজু আগে একটি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন। ঢাকায় তুরস্কের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘টার্কিশডকবিডি’ নামে একটি ওয়েবসাইট খুলে কিডনি প্রতিস্থাপনসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য তুরস্কে পাঠানো হতো। কাঙ্ক্ষিত রোগী না পেয়ে কয়েক মাস আগে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে চলে যান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। নুরুজ্জামান ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে নুরুজ্জামানা টার্কিশডকবিডি নামে একটি ভুয়া ওয়েবসাইট খুলে কিডনি প্রতিস্থাপনসহ বিভিন্ন রোগীকে তুরস্কে পাঠিয়ে চিকিৎসার নামে টাকা হাতিয়ে নিয়ে প্রতারণা করে আসছিলেন।
পুলিশ সুপার কে এন রায় বলেন, এ জন্য তিনি (নুরুজ্জামান রাজু) রাজধানীর গুলশানে একটি অফিস ভাড়া নিয়ে তাঁদের চক্রের সদস্যদের নিয়ে রোগী সংগ্রহ করে চিকিৎসার নামে প্রতারণা করে আসছিলেন। ঢাকা থেকে পাঠানো রোগী তুরস্কে গ্রহণ করতেন তাঁরই চক্রের অপর সদস্যরা। তাঁরা পদে পদে টাকা হাতিয়ে নিলেও রোগীদের আর চিকিৎসা দিতেন না।