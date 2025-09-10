মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে দুজনের মৃত্যু
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে ছিনতাইকারী সন্দেহে পৃথক দুটি গণপিটুনির ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত দুজন হলেন হানিফ (২২) ও সুজন (২৩)।
পুলিশ জানায়, আজ বুধবার ভোর ৪টার দিকে নবীনগর হাউজিংয়ের ১৬ নম্বর সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় মুরগিবোঝাই একটি গাড়ি আটকে ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় স্থানীয় মানুষেরা দুজনকে আটক করে গণপিটুনি দেন। এতে ঘটনাস্থলে হানিফ নামের একজনের মৃত্যু হয়। আর শরীফ (২২) নামের আহত একজনকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর সকাল ৭টার দিকে একই এলাকার ১১ নম্বর সড়কে ছিনতাইকারী সন্দেহে দুজনকে আটক করে গণপিটুনি দেন স্থানীয় মানুষেরা। এতে সুজন নামের একজন নিহত হন এবং ফয়সাল (২৩) নামের একজন আহত হন। ফয়সাল এখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, নিহত দুজনেই পেশাদার অপরাধী। স্থানীয় মানুষদের গণপিটুনিতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁদের লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গত সোমবার মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউনের পাশে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হয়ে মো. ইয়ামিন (২৩) নামের একজন নিহত হন। ওই ঘটনায় মো. ফাহিম (২২) নামের আরেকজন গুরুতর আহত হন।