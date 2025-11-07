শাহজালাল বিমানবন্দরে মুঠোফোন চুরির ঘটনায় আনসার সদস্য বরখাস্ত

শাহজালাল বিমানবন্দরে মুঠোফোন চুরির ঘটনায় আনসার সদস্য বরখাস্ত
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের পোড়া ভবন থেকে ১৪টি মুঠোফোন চুরির অপরাধে জেনারুল ইসলাম নামে এক আনসার সদস্যকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে কালোতালিকা ভুক্ত করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার দিবাগত গভীর রাতে দায়িত্ব পালন করছিলেন অভিযুক্ত আনসার সদস্য জেনারুল ইসলাম। একপর্যায়ে তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা বলে কার্গো ভিলেজের পোড়া ভবনের ভেতরে যান। সেখান থেকে ১৪টি বাটন ফোন প্যান্টের ভেতর লুকিয়ে বাইরে বের করার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েন।
এ বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ নভেম্বর বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে দায়িত্ব পালনরত এক অঙ্গীভূত আনসার সদস্যের কাছ থেকে পোশাকের ভেতরে লুকানো অবস্থায় পুরোনো মডেলের ১৪টি বাটন ফোন উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক এবং বাহিনীর নীতি-আদর্শের পরিপন্থী। এ ঘটনায় ওই আনসার সদস্যকে তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে বাহিনী থেকে বরখাস্ত এবং কালোতালিকা ভুক্ত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা কোনোভাবেই পুরো বাহিনীর আদর্শ, পেশাদারত্ব বা নিবেদনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে না। একজন সদস্যের অনৈতিক আচরণের দায় পুরো বাহিনীর ঘাড়ে চাপানো অনুচিত ও অযৌক্তিক। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের গণমানুষের নিরাপত্তা, সেবা ও স্বার্থরক্ষায় প্রতিদিন নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।