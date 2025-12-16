পল্লবী ও উত্তরা থেকে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৭ জন গ্রেপ্তার

পল্লবী ও উত্তরা থেকে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৭ জন গ্রেপ্তার
রাজধানীর পল্লবী, উত্তরা পূর্ব ও উত্তরা পশ্চিম থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে পল্লবী থেকে ১৭ জন, উত্তরা পূর্ব থানা এলাকা থেকে ১৬ জন ও উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকা থেকে আরও ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে এসব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার এসব আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
পল্লবী থানার বরাত দিয়ে ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ দিনব্যাপী বিশেষ অভিযানে পল্লবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মাজম (৩১), মো. লামিন (৩৫), সোলাইমান আহম্মেদ (২০), মো. রাব্বি (১৯), মো. পুতুল (৪৫), সাকিব হোসেন (২৫), মো. পাপ্পু (৩৫), ইব্রাহিম শেখ (২৯), ফেকু (৩০), সাগর সরকার (২৫), মো. সুজন (২২), আনোয়ার হোসেন (৩৫), ইশাকুল ইসলাম জিসান (২৪), আব্রাহাম হোসেন আবির (২১), আবুল হোসেন (৩৫), আবুল হোসেন (২৬) ও আবদুল গাফফার (৪৫)।
উত্তরা পূর্ব থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তরা পূর্ব থানার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযানে ২২ মামলায় অভিযুক্ত আসামি আলতাফ ওরফে ঠোঁট কাটা আলতাফসহ নিয়মিত মামলা, পরোয়ানাভুক্ত এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আলতাফ ওরফে ঠোঁট কাটা আলতাফ (৩৪), সাইফুল ইসলাম (৩৭), আমির হোসেন ফিরোজ (৪৭), রওশন মিয়া (৩৩), সিফাত মিয়া (১৯), বাইজিদ মিয়া (২২), কাজী সাদমান (২৫), রায়হান হোসেন (২৪), মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (৪২), মো. রায়হান (৩১), ফিরোজুর রহমান (৪৫), মোহাম্মদ ফারুক (৪২), ইমরান হোসেন (৪৫), সাইদুল আলম (২৭), জান্নাতুল মাওয়া ওরফে রোদশী সরকার (২৫) ও তাসলিমা (৪০)।
এ ছাড়া উত্তরা পশ্চিম থানার বিভিন্ন স্থান থেকে মাদক মামলা, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত আরও ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রনি আকন্দ (২৯), আকাশ (২২), মো. জাকির (৪০), বিল্লাল হোসেন (২৬), মো. ইউসুফ (৩০), তানজিল খান (২৫), সাফিন বিন সাত্তার (২৩), গোলাম কিবরিয়া (২৬), নয়ন সরদার (২৩), মো. জনি (৩২), মোখছেদুল মমিন (২৭), তাজিম মিয়া (২২), জয়নাল আবেদীন (২৮) ও রনি গাজী (২৬)।