ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ৫৬
ঢাকাসহ সারা দেশে গত সাত দিনে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৫৬ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, হ্যান্ড গ্রেনেড, গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্যসহ নানা ধরনের জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদারির সঙ্গে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সেনাবাহিনীর পদাতিক ডিভিশন, স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান চালানো হয়।
এসব অভিযানে সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্রধারী, ডাকাত, কিশোর গ্যাং সদস্য, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, দুষ্কৃতকারী, জুয়াড়ি, মাদক ব্যবসায়ী, মাদকাসক্তসহ মোট ৫৬ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ১৬টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৬টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১০৩টি গুলি, দেশীয় অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, সিলেটের সাদাপাথরসহ চোরাই মালামাল, মুঠোফোন, মোটরসাইকেল ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে।
আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। সন্দেহজনক কোনো কার্যকলাপ চোখে পড়লে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে তথ্য দিতে সাধারণ জনগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।