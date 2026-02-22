অপরাধ

সায়েদাবাদে দুর্বৃত্তের গুলিতে সিটি করপোরেশনের কর্মচারী আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গুলিপ্রতীকী ছবি: রয়টার্স

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর সায়েদাবাদে দুর্বৃত্তদের গুলিতে সিটি করপোরেশনের এক কর্মচারী আহত হয়েছেন। তাঁর নাম মো. তানজিদ আলী (৩৫)।

তানজিদ আলী রাজধানীর ওয়ারীর বি কে দাশ লেনের আজগর আলীর ছেলে। তিনি সিটি করপোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রমের কর্মচারী।

তানজিদের বন্ধু মামুন জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সায়েদাবাদ পানির পাম্পের সামনে সাত থেকে আটজন দুর্বৃত্ত তানজিদের বাঁ হাঁটুর নিচে গুলি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রাত সোয়া ১১ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান বন্ধুরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, আহত ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

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