‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যায় পাঁচ আসামি রিমান্ডে

‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যায় পাঁচ আসামি রিমান্ডে
পুরান ঢাকায় প্রকাশ্যে গুলি করে পুলিশের তালিকায় থাকা ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ তারিক সাইফ মামুনের হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া পাঁচ আসামির চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
রিমান্ডে যাওয়া আসামিরা হলেন মো. ফারুক হোসেন ফয়সাল (৩৮), রবিন আহম্মেদ ওরফে পিয়াস (২৫), মো. রুবেল (৩৪), শামীম আহম্মেদ (২২) ও মো. ইউসুফ জীবন (৪২)। তাঁদের মধ্যে ফারুক ও রবিন ১০টি গুলি চালিয়ে মামুনকে হত্যা করেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।
রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী জানান, আজ আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতোয়ালি জোনাল টিম ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মো. সাজ্জাদ হোসেন আসামিদের ১০ দিনের রিমান্ডে চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক প্রত্যেকের চার দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, ১০ নভেম্বর রাজধানীর সূত্রাপুর থানাধীন ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সামনে বেলা ১১টার দিকে তারিক সাইফ মামুনকে (৫৫) গুলি করে হত্যা করা হয়। আসামিরা ওই হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকায় তাঁদের আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজারে আসামি ইউসুফ জীবনের বাসার ওয়ার্ডরোবের নিচ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রের গুলির উদ্ধার করা হয়। আসামিরা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী রনির নির্দেশে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে মামুনকে গুলি করে হত্যা করেন ফারুক ও রবিন।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ফটকের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সামনে গতকাল সোমবার সকালে গুলি করে হত্যা করা হয় তারিক সাইফ মামুনকে। তিনি মামলার হাজিরা দিয়ে বের হচ্ছিলেন তখন। নিকটস্থ সিসিটিভির এক ফুটেজে দেখা যায়, মামুন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। তখন দুই ব্যক্তি খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করছেন। এ ঘটনায় আজ মোহাম্মদপুর থানার অস্ত্র আইনে মামলা করেন পুলিশ।