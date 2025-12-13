অপরাধ

মোহাম্মদপুর ও আদাবরে সেনা অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
দেশীয় সামুরাই অস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়ছবি: সেনাবাহিনীর সৌজন্যে

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবরে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাঁদের মধ্যে দুজন কিশোর গ্যাং সদস্য ও দুজন মাদক ব্যবসায়ী। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শেরেবাংলা নগর, মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের সদস্যরা এই অভিযান চালান। অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া আসামি ও উদ্ধার হওয়া দেশীয় অস্ত্র মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মোহাম্মদপুর থানা পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেবে।

অভিযানে একটি দেশীয় সামুরাই অস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন মো. সুজন ব্যাপারী (২৭) ও মো. রাব্বি (২২)। তাঁরা দুজনই চিহ্নিত কিশোর গ্যাং সদস্য, যাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ছিনতাই ও ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে একটি দোতলা ভবনের ছাদ থেকে পাশের টিনশেডের ওপর ঝাঁপ দিয়ে তাঁরা কিছুটা আহত হন। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মাদক ও মাদক বিক্রির অর্থসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়
ছবি: সেনাবাহিনীর সৌজন্যে

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পৃথক আরেকটি অভিযানে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প থেকে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। অভিযানে ১৩০ পুরিয়া ও ১০৫ গ্রাম হেরোইনের প্যাকেট, ২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৩২ হাজার টাকাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য প্রায় ৫ লাখ ৩২ হাজার টাকা আর ইয়াবা ট্যাবলেটের মূল্য প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. বুলু (৪০) ও মো. শাহাবুদ্দিন (২৪)। দুজনই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী চুয়া সেলিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত।

এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, অপরাধ ও সন্ত্রাসীদের দমনে সেনাসদস্যরা সব সময় সতর্ক রয়েছেন। কেউ যদি এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য জানতে পারেন, তা নিকটস্থ সেনাক্যাম্প বা থানাকে অবহিত করবেন। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

