কামরাঙ্গীরচরে যুবক হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

কামরাঙ্গীরচরে যুবক হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় হত্যার শিকার এক যুবকের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাব্বিকে (২০)গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভুক্তভোগী ওই যুবকের নাম সাব্বির।
কামরাঙ্গীরচর থানা–পুলিশ জানায়, বুধবার দিবাগত রাত ১২টার কিছু পর কামরাঙ্গীরচরের ব্যাটারীঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাব্বিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে হত্যায় ব্যবহার হওয়া রশি উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ খবর আসে, কামরাঙ্গীরচরের ব্যাটারীঘাট এলাকায় বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রের পাশে ময়লার স্তূপে একটি মরদেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অর্ধগলিত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে কামরাঙ্গীরচর থানায় হত্যা মামলা করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্য ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পুলিশ এ হত্যার পেছনে রাব্বির সম্পৃক্ততার প্রমাণ পায়। পরে গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান শনাক্ত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, রাব্বি আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে বলেছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে কয়েকজন মিলে সাব্বিরকে হত্যা করার পর মরদেহ গোপন করতে ময়লার স্তূপে ফেলে রাখা হয়।