পুলিশের অভিযানে আটক ৮৫, বাড়ির মালিক অতিরিক্ত ডিআইজিকে ওএসডি

পুলিশের অভিযানে আটক ৮৫, বাড়ির মালিক অতিরিক্ত ডিআইজিকে ওএসডি
রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মাদক উদ্ধার ও ৮৫ জনকে আটকের পর ওই বাড়ির মালিক পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল্লাহ আল জহিরকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল জহির পুলিশ সদর দপ্তরে মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড রিপেয়ার শাখায় কর্মরত ছিলেন। তাঁকে ওই দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত ডিআইজি (কনফিডেন্সিয়াল) মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল সোমবার মধ্যরাতে ডিবির উত্তরা বিভাগের একটি দল পুলিশ হাউজিং-১ আবাসিক এলাকার তিনতলা ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে অবৈধভাবে মাদক সেবন ও ডিজে পার্টি চলছিল বলে ডিবি পুলিশ জানায়। ডিবি সূত্রে জানা যায়, অভিযানে বাসাটি থেকে গাঁজা, ইয়াবা, মদ ও ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম জানান, অতিরিক্ত ডিআইজি অনলাইনের মাধ্যমে বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন। যাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন, তাঁরা বাড়িটি মাদকসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করতেন। আটক ৮৫ জনের মধ্যে ২৬ জন নারী। আটক ব্যক্তিদের বিচারের মাধ্যমে সাজা দেওয়া হবে।