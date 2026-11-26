ককটেল বিস্ফোরণের মামলায় রিমান্ডে পাঠানো হলো প্রয়াত সংসদ সদস্য আনারের মেয়ে মুমতারিনকে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে যাত্রাবাড়ী থানায় হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ঝিনাইদহ-৪ আসনের প্রয়াত সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিনকে। আজ বৃহস্পতিবার বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের মামলায় তাঁর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসান শাহাদাত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন।
গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর লালমাটিয়া এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে মুমতারিনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) ওয়ারী বিভাগের একটি দল। আজ তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক মো. শাহাদাত হোসেন নাফিজ পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে মুমতারিনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে ককটেলের উৎস কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, কার নির্দেশে সংগ্রহ করা হয়েছে, অজ্ঞাতনামা আসামিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা এবং দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য মুমতারিনকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ একান্ত প্রয়োজন।
এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তাঁর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, ৯ নভেম্বর রাত সোয়া আটটার দিকে যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা দেশের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য ও বড় ধরনের নাশকতা ঘটানোর উদ্দেশ্যে একত্র হয়। এ সময় তারা ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।