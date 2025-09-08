বাবার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে বঁটির ওপর পড়ে যুবকের মৃত্যু, এক অটোরিকশাচালককে হত্যা

বাবার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে বঁটির ওপর পড়ে যুবকের মৃত্যু, এক অটোরিকশাচালককে হত্যা
রাজধানীর বাড্ডা ও ডেমরা এলাকায় পৃথক ঘটনায় দুজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ও ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, আজ দুপুর ১২টার দিকে ডেমরার বামৈল তালতলায় রিকশাচালক রাকিব হোসেন (২৫) বাবার কাছে নেশার টাকা চাইতে গেলে তর্কবিতর্ক হয়। ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে বঁটির ওপর পড়ে রাকিবের মৃত্যু হয়।
রাকিবের মামা আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেন, দুপুরে তাঁর ভাগনে নেশার জন্য বাবার কাছে ২০০ টাকা চাইলে তাঁদের মধ্যে কথা–কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় রাকিব বঁটির ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ডেমরা থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।
এদিকে বাড্ডার কাঁঠালদিয়া এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক মাসুদ ওরফে কাজলকে (৪২) হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ ভোররাত তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোজাম্মেল হক জানান, সকালে জরুরি সেবার নম্বর ৯৯৯–এ খবর পেয়ে পুলিশ কাঁঠালদিয়া রোডে বসুন্ধরা গেটের বিপরীত পাশে রাস্তা থেকে মাসুদের লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পুলিশ জানায়, গতকাল রোববার বিকেল চারটার দিকে গ্যারেজ থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে বের হন মাসুদ। ভোররাতে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাঁকে গলা ও নাকে আঘাত করে হত্যা করে রিকশাটি নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা রিকশাটি উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
মাসুদের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায়। তিনি ভাটারা এলাকার শাহনাজ গ্যারেজে থাকতেন।