মোহাম্মদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেপ্তার ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা–পুলিশ। গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও  জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আরিফ (২৬), হারুন অর  রশিদ (৩৫), মো. হামজা (১৯), রাসেল (৩০), রাজ বিশ্বাস (৩০), মো. আসলাম (৬৫), মো. লিটন (৩৫), মো. হেলাল (৪০), রানা  (২৫), কনিক (২১), আরিফ (১৯), মো. তাহের (৫০), মো. আরিফুর রহমান (২৫), মো. সুমন (২০), মো রনি (৩০) এবং মো. চান (১৮)।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

