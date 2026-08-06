গ্রেপ্তার অভিযানে সিদ্ধেশ্বরীর ফ্ল্যাটে পুলিশ, ভবনের আটতলার কার্নিশ থেকে ‘পড়ে’ আসামির মৃত্যু
রাজধানীর রমনা থানা এলাকার সিদ্ধেশ্বরী রোডের একটি ভবনের আটতলার কার্নিশ থেকে নিচে ‘পড়ে’ নজরুল ইসলাম (৫১) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন।
গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। নজরুল গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। পুলিশ বলছে, ভবনটির অষ্টম তলায় নিজ ফ্ল্যাটে থাকতেন নজরুল। প্রতারণার একটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। এ জন্য তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালাতে তাঁর ফ্ল্যাটে যায় পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। পালাতে গিয়ে তিনি ভবনের অষ্টম তলার কার্নিশ থেকে নিচে পড়ে মারা যান।
ঘটনার বিষয়ে নজরুলের পরিবারের কারও বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
আজ বৃহস্পতিবার রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াছিন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, আদালতে হওয়া প্রতারণার একটি মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি হওয়ায় নজরুলকে ধরতে গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে তাঁর সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় যায় রমনা থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে তথ্য ছিল, নজরুল বাসায় আছেন। কিন্তু বাসা তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। একপর্যায়ে পুলিশ দেখতে পায়, নজরুল তাঁর শোবার ঘরসংলগ্ন কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বাসার ভেতরে আসতে বলে পুলিশ। এই মধ্যে দেখা যায়, তিনি কার্নিশ থেকে তিনি নিচে পড়ে গেছেন।
রমনা থানার পুলিশ বলছে, গুরুতর আহত অবস্থায় নজরুলকে উদ্ধার করে দিবাগত রাত তিনটার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
অভিযান পরিচালনাকারী রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. উজ্জ্বল বলেন, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে নজরুল কার্নিশে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর ধারণা, তিনি হয়তো পালিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় নিচে পড়ে যান। নজরুল ও তাঁর স্ত্রী রওশনারা বেগম ফ্লাটটিতে থাকতেন। ফ্ল্যাটে রওশনারাকে পাওয়া যায়। তাঁদের ছেলে দেশের বাইরে থাকেন।
নজরুলের মরদেহের ময়নাতদন্ত হবে বলে জানায় রমনা থানার পুলিশ। এ জন্য তাঁর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।