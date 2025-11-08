রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেট থেকে ৩৭ জন গ্রেপ্তার
রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও নিউমার্কেট এলাকায় বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে চুরি ও বিভিন্ন মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ৩৩ জন আর নিউমার্কেট থেকে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার আসামি, চুরি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ মোট ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁদের কাছ থেকে ৪টি চাকু, ৩০০ পিস ইয়াবা এবং ১ হাজার ২০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. জাহিদ (২৫), মো. রায়হান (২৮), হৃদয় হোসেন মিরাজ (১৯), মো. জাহিদ (৩৫), মো. লাড্ডু (৪০), মো. রনি (২২), মো. শুভ (৩০), মো. আকাশ (১৯), মো. জসিম (৩০), মো. রাসেল (২৮), মো. আবুল কালাম আজাদ (৬৪), মো. পিয়াজ সুজন (২৫), মো. আরমান (২৬), নূর মোহাম্মদ চৌধুরী (২৭), মো. শফিক গালি (২৫), মো. মুন্না সরদার (২৪), মোশারফ হোসেন, (২৬), উজ্জ্বল হোসেন (২৯), মো. রবিন মিয়া (২১), আলামিন (২৯), মো. জামান (৩০), আবদুর রহিম (৫৫), আকাশ খন্দকার (৩২), মো. গোলাম মুর্শিদ আকাশ (২২), মো. ইউসুফ ওরফে কোবরা ইউসুফ (৪৬), মো. লাল (২১), মো. আকরাম হোসেন (২৫), মো. শাহিন খান (৩৫), মো. ওমর ফারুক (১৮), রাকিব আহমেদ (১৯), মো. মেহেদী হাসান সাগর (২০), মো. সাকিব (২০) ও মো. মাসুদ (২৫)।
নিউমার্কেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন রহমান (২১), আমির (২৭), রবিউল (২০) ও রফিকুল (৩৫)।