চট্টগ্রামের হালিশহরে নিজ বাড়ির সামনে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

চট্টগ্রামের হালিশহরে নিজ বাড়ির সামনে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে ছুরিকাঘাতে মো. আকবর (৩৫) নামে এক যুবক খুন হয়েছেন।
শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে হালিশহরের মাইজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আকবর ওই এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে। সেখানকার একটি স্ক্র্যাপের দোকানে কাজ করতেন তিনি।
আকবরের স্বজনদের বরাত দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম বলেন, দৃর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই আকবরের মৃত্যু হয়েছে। রাত ১১টার দিকে তাঁকে চমেক হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতে বোন সায়মা প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাড়ির সামনে দুপক্ষের মধ্যে মারামরি চলছিল। তখন আমার ভাই বাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ আমার ভাইকে ছুরিকাঘাত করা হয়। কয়েকজনকে আমরা চিনি। তাঁরা হালিশহর বি ব্লক এলাকার লোকজন।’
বক্তব্য জানতে হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেনের মুঠোফোনে কয়েক দফায় চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
থানা থেকে ঘটনাস্থলে পুলিশের একজন কর্মকর্তা গিয়েছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, ওই জায়গায় নিহতের পরিবার ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ভুক্তভোগী সেখানে এমনিই দাঁড়িয়ে ছিলেন নাকি তিনি বিবদমান কোনো পক্ষের—সেটা স্পষ্ট নয়। আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি।