আইডিআরএর সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ, তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুই মামলার অনুমোদন

সাড়ে ১৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ
আইডিআরএর সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ, তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুই মামলার অনুমোদন
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) সাবেক চেয়ারম্যান এম মোশারফ হোসেন এবং তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল মাওয়া ওরফে রিয়া বেগমের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ মঙ্গলবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।
দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথম মামলায় মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, মোশারফ হোসেন তাঁর দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ৪ কোটি ৫২ লাখ ৯৭ হাজার ৬৭৭ টাকার সম্পদের তথ্য দিয়েছেন। তবে আয়–ব্যয় মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা। অপর দিকে বৈধ আয় পাওয়া গেছে ৪ কোটি ৩৪ লাখ ৪৮ হাজার ৪৭৪ টাকা। এতে প্রায় ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকার সম্পদ আয়বহির্ভূত বলে অভিযোগ এনেছে দুদক।
দ্বিতীয় মামলায় তাঁর স্ত্রী জান্নাতুল মাওয়া ওরফে রিয়া বেগমের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭৩ টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অনুসন্ধান অনুযায়ী তাঁর মোট সম্পদ ও ব্যয় দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৮৮ লাখ ৭৩ হাজার ৯২৯ টাকা। এর মধ্যে ১৩ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭৩ টাকাই অবৈধ বলে মনে করছে দুদক। এই মামলায় মোশারফ হোসেনকেও আসামি করা হয়েছে।
দুদক বলছে, আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে অভিযোগ আনা হবে।