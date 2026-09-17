অপরাধ

কৃষিজমি ভরাট করে আবাসন, কার্যালয় গুঁড়িয়ে দিল রাজউক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
অভিযানে ‘ঢাকা ওয়েস্টার্ন ভ্যালী’ প্রকল্পের ভেতরে থাকা দ্বিতল একটি কার্যালয় ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়ছবি: রাজউকের সৌজন্যে

কৃষিজমি ও জলাশয় ভরাট করে অনুমোদন ছাড়াই আবাসন প্রকল্প পরিচালনার অভিযোগে সাভারে একটি আবাসন প্রকল্পের দোতলা কার্যালয় (সাইট অফিস) গুঁড়িয়ে দিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। একই অভিযানে একটি বিদ্যুৎ মিটার জব্দ এবং সাইনবোর্ড ও ড্রেজার পাইপ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার সাভার উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়নের বনগ্রাম এলাকায় ‘ঢাকা ওয়েস্টার্ন ভ্যালী’ আবাসিক প্রকল্পে এ অভিযান চালানো হয়। রাজউকের নগর-পরিকল্পনা শাখার তত্ত্বাবধানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

রাজউক জানিয়েছে, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (ড্যাপ) কৃষিজমি ও জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট করে অনুমোদন ছাড়াই আবাসন প্রকল্পের কার্যক্রম চালানোর অভিযোগের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে ‘ঢাকা ওয়েস্টার্ন ভ্যালী’ প্রকল্পের ভেতরে থাকা দ্বিতল একটি কার্যালয় ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজউকের ভাষ্য, কৃষি ও নিচু জমি বালু দিয়ে ভরাট এবং বিভ্রান্তিকর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে জমি বিক্রির নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। এ ছাড়া প্রকল্পটির একটি বিদ্যুৎ মিটার জব্দ করা হয় এবং বিভিন্ন সাইনবোর্ড ও ড্রেজার পাইপ ভেঙে দেওয়া হয়।

‘ঢাকা ওয়েস্টার্ন ভ্যালী’ প্রকল্পের সাইনবোর্ডও ভেঙে ফেলা হয়
ছবি: রাজউকের সৌজন্যে

অভিযানে প্রকল্পটির পাশে বিধিবহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা ‘লেক আইল্যান্ড’ ও ‘সাউথ ইস্ট হাউজিং’ নামের আবাসন প্রকল্পের বিলবোর্ডও উচ্ছেদ করা হয়। রাজউক বলেছে, বেসরকারি আবাসিক ভূমির উন্নয়ন বিধিমালা, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন অমান্য করে পরিচালিত আবাসন প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সাধারণ মানুষকে অনুমোদনহীন ও অবৈধ আবাসন প্রকল্পে জমি বা প্লট কেনা কিংবা বুকিং দেওয়া থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে রাজউক।

অভিযানে রাজউকের উপনগর–পরিকল্পনাবিদ নবায়ন খীসা ও সাইফুল ইসলাম, সহকারী নগর–পরিকল্পনাবিদ তামজিদ বিন রাফি, শুভ সরকার ও শাহীনুর রহমান, তৌকির আহমেদ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাসহ পল্লী বিদ্যুতের প্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অভিযানে অংশ নেন।

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