ঢাকায় আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: পুলিশ

ঢাকায় আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: পুলিশ
আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
আজ রোববার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা থেকে পাঠানো খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
খুদে বার্তায় বলা হয়, রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ ও অর্থায়নের অভিযোগে এই সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানানো হয়নি। তাঁদের কখন, কোথায় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়েও কিছু জানায়নি ডিএমপি।