মিরপুরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র–গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

মিরপুরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র–গুলিসহ গ্রেপ্তার ২
রাজধানীর মিরপুর ২ নম্বরে নিরাপত্তাচৌকি বসিয়ে তল্লাশির সময় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র–গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মিরপুর ২ নম্বর সেকশনের ই–ব্লকের ৪ নম্বর রোড থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আরিফ উদ্দিন (৪৬) ও শহিদুল ইসলাম (৪৬)। পুলিশ বলছে, তাঁরা সন্ত্রাসী। তাঁরা অস্ত্র বেচাকেনার সঙ্গে জড়িত।
মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাদ রোমন আজ শুক্রবার প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুর থানার একদল পুলিশ মিরপুর ২ নম্বর সেকশনের ই–ব্লকের ৪ নম্বর রোডে নিরাপত্তাচৌকি বসিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনে তল্লাশি চালাচ্ছিল। সে সময় আরিফ ও শহিদুল দৌড়ে তল্লাশিচৌকি অতিক্রম করার চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে তাঁদের আটক করে। এ সময় আরিফের কাছে সংবাদপত্রে মোড়ানো একটি শটগান ও শহিদুলের প্যান্টের পকেট থেকে শটগানের দুটি গুলি পাওয়া গেছে।
পুলিশ কর্মকর্তা সাজ্জাদ রোমন আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরিফ ও শহিদুল অস্ত্র বেচাকেনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। নাসির নামে তাঁদের একজন সহযোগী আছেন। নাসিরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
মিরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আতাউল গনি ওসমানী বাদী হয়ে গ্রেপ্তার আরিফ ও শহিদুল এবং নাসিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেছেন বলেও জানিয়েছেন ওসি সাজ্জাদ রোমন।