যাত্রাবাড়ীতে ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২
যাত্রাবাড়ীতে ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২’–এর আওতায় অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গত ২৪ ঘণ্টায় পরিচালিত এ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ইয়াবা ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তল্লাশির সময় তাঁদের হেফাজত থেকে ৯২টি ইয়াবা ও ২৭ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রনি শিকদার ওরফে রাজন (৩৬), মো. দেলোয়ার হোসেন দেলু (৪৩), মো. খোকন (২১), ফয়সাল (১৯), মো. শুভ মোল্লা (১৯), মিজান (২৯), মো. মিজান (৩১), মো. সোহাগ (২৮), মো. রমজান ওরফে হৃদয় (২৫) ও মো. আলী (৩০)।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আদালতে পাঠানো হয়েছে।