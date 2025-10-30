জুরাইনে যাত্রী বেশে উঠে চালককে মারধর করে অটোরিকশা ছিনতাই
রাজধানীর জুরাইনের ঋষিপাড়া এলাকায় যাত্রী বেশে উঠে চালককে মারধর করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।
অটোরিকশাচালক মো. শাহাবুদ্দিনকে (৫৫) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক।
শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী ময়না বেগম প্রথম আলোকে বলেন, ভোরে সায়েদাবাদ থেকে দুই যাত্রী জুরাইনে যাওয়ার কথা বলে তাঁর স্বামীর অটোরিকশায় ওঠেন। একপর্যায়ে ঋষিপাড়া এলাকায় তারা তাঁর স্বামীকে মারধর করে। পরে মুখে কাপড় ঢুকিয়ে সড়কের পাশে ফেলে অটোরিকশা নিয়ে চলে যায়।
ময়না বেগম বলেন, তাঁর স্বামী অচেতন অবস্থায় সড়কের পাশে পড়ে ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁরা সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে এনেছেন। তাঁরা যাত্রাবাড়ীর পাটেরবাগ এলাকায় থাকেন।