অপরাধ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হাতকড়াপ্রতীকী ছবি

দস্যুতাসহ একাধিক অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গতকাল শুক্রবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মোহাম্মদপুর থানা–পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্রুত বিচার আইনের মামলায় তিনজন ও দস্যুতার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন মামলায় পরোয়ানাভুক্ত চার ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অধ্যাদেশ আইনে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন হোসেন জনি ওরফে রক্তচোষা জনি (৩০), রাব্বি ওরফে সিয়াম (১৯), আব্বাস ওরফে রাজীব (২০), আবির ওরফে পিচ্চি আবির (২৫), আরিফ (৩০), উজ্জ্বল (৩০), শাকিল (২৬), জাবেদ (৫০), মাতিম হায়দার হিমেল (৩৫), আরমান ওরফে পাগলা আরমান (৪৪), সুমন চন্দ্র পাল (৩৮), আরিফ (২৫) ও আকাশ (২৫)।

এ সময় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনটি সামুরাই, একটি চাপাতি, একটি মুঠোফোন, একটি ফিচার ফোন ও ১ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

